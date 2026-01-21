AO - Alkaraz, Medvedev i Sabalenka lako do trećeg kola

Prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaraz plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je pobedio Nemca Janika Hanfmana sa 7:6, 6:3, 6:2.

U prvom setu od 78 minuta, najdužem koji je Alkaraz odigrao u karijeri na grend slem turnirima, Hanfman je vodio sa 3:1 i spasio dve brejk lopte na 5:5, potom je vodio sa 4:3 u taj-brejku, pre nego što je Španac osvojio četiri uzastopna poena. Alkaraz je drugi set rešio brejkom u četvrtom gemu, da bi u trećem dva puta oduzeo servis rivalu i tako obezbedio plasman u naredno kolo. Sledeći protivnik Alkaraza biće Francuz Korentan Mute kojem je Amerikanac Majkl Dženg