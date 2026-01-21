Ništa se ne prašta - Selektor Slovenije smenjen u Zenitu

Sportske.net pre 6 minuta
Slovenački košarkaški trener Aleksander Sekulić smenjen je sa mesta šefa stručnog štaba Zenita iz Sankt Peterburga, saopštio je danas ruski klub.

Aktuelni selektor Slovenije je otkaz dobio nakon dva vezana poraza u VTB ligi od Nižnji Novgoroda (89:99) i Lokomotive Kubanj (85:95). "Nakon odluke upravnog odbora Zenita glavni trener Aleksandar Sekulić je razrešen dužnosti. Ekipu će u narednoj utakmici u VTB ligi protiv MBA iz Moskve voditi Maksim Učajkin, koji će imati funkciju privremenog trenera", navodi se u saopštenju Zenita. Zenit posle 21 odigrane utakmice u VTB ligi zauzima peto mesto sa 13 pobeda i osam
