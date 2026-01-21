Drama iznad Atlantika! Pokvario se Trampov avion na putu za Davos

Sputnik pre 30 minuta
Drama iznad Atlantika! Pokvario se Trampov avion na putu za Davos

Predsednički avion na putu za Davos u Švajcarskoj, u kome se nalazio američki predsednik Donald Tramp, vratio se protekle noći u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom", izjavila je danas portparol Bele kuće Kerolajn Livit.

Tramp je drugim avionom za Davos poleteo sat vremena kasnije, prenosi Si-Bi-Es. Livit je novinarima u predsedničkom avionu rekla da je, nakon poletanja iz zajedničke baze Endruz, posada identifikovala "manji problem sa elektrikom" i, iz predostrožnosti, odlučila da se okrene i vrati u bazu. Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp se potom ukrcao u novi avion, koji je poleteo za Davos oko ponoći. Novinari su rekli da su se svetla u
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Uživo: Ledeno u Davosu, ali ne od zime! Sve oči uprte u dolazak Trampa: Vučić i danas na Svetskom ekonomskom forumu

Uživo: Ledeno u Davosu, ali ne od zime! Sve oči uprte u dolazak Trampa: Vučić i danas na Svetskom ekonomskom forumu

Blic pre 10 minuta
Drama na nebu! Trampov avion krenuo za Davos - pa se vratio za Ameriku, evo šta se desilo

Drama na nebu! Trampov avion krenuo za Davos - pa se vratio za Ameriku, evo šta se desilo

Blic pre 40 minuta
Drama na nebu na putu za Davos! Trampov avion poleteo - pa morao da se vrati za Ameriku, evo šta se zbilo

Drama na nebu na putu za Davos! Trampov avion poleteo - pa morao da se vrati za Ameriku, evo šta se zbilo

Kurir pre 35 minuta
Predsednički avion sa Trampom za Davos vratio se u Merilend zbog manjih problema

Predsednički avion sa Trampom za Davos vratio se u Merilend zbog manjih problema

Euronews pre 30 minuta
Drama iznad Atlantika tokom leta predsednika Donalda Trampa

Drama iznad Atlantika tokom leta predsednika Donalda Trampa

RTS pre 45 minuta
Drama na nebu: Trampov avion krenuo za Davos, pa se vratio za Ameriku

Drama na nebu: Trampov avion krenuo za Davos, pa se vratio za Ameriku

B92 pre 35 minuta
Tramp opet na putu ka Davosu nakon problema u avionu: Poslao je i kratku poruku

Tramp opet na putu ka Davosu nakon problema u avionu: Poslao je i kratku poruku

Telegraf pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampDavossvet

Svet, najnovije vesti »

Francuska zatražila vežbu NATO-a na Grenlandu

Francuska zatražila vežbu NATO-a na Grenlandu

RTV pre 20 minuta
Transatlantski raskol nakon godinu dana Trampove vladavine

Transatlantski raskol nakon godinu dana Trampove vladavine

Danas pre 10 minuta
Trampov „Odbor za mir“ – to je napad na UN?

Trampov „Odbor za mir“ – to je napad na UN?

Danas pre 40 minuta
Tokom noći ukrajinski dronovi napali Kuban i Adigeju, osam osoba povređeno

Tokom noći ukrajinski dronovi napali Kuban i Adigeju, osam osoba povređeno

RTV pre 0 minuta
Drama iznad Atlantika tokom leta Donalda Trampa za Davos

Drama iznad Atlantika tokom leta Donalda Trampa za Davos

Nova pre 0 minuta