Drama iznad Atlantika! Pokvario se Trampov avion na putu za Davos

Predsednički avion na putu za Davos u Švajcarskoj, u kome se nalazio američki predsednik Donald Tramp, vratio se protekle noći u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom", izjavila je danas portparol Bele kuće Kerolajn Livit.

Tramp je drugim avionom za Davos poleteo sat vremena kasnije, prenosi Si-Bi-Es. Livit je novinarima u predsedničkom avionu rekla da je, nakon poletanja iz zajedničke baze Endruz, posada identifikovala "manji problem sa elektrikom" i, iz predostrožnosti, odlučila da se okrene i vrati u bazu. Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp se potom ukrcao u novi avion, koji je poleteo za Davos oko ponoći. Novinari su rekli da su se svetla u