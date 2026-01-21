Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa i pozvao na vojne vežbe na Grenlandu

Sputnik pre 17 minuta
Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa i pozvao na vojne vežbe na Grenlandu

Predsednik Francuske Emanuel Makron napustio je Davos, a da nije uspeo da obezbedi sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, piše portal Politiko.

Ubrzo nakon, Jelisejska palata je saopštila da je Francuska zatražila održavanje vežbe NATO-a na tom arktičkom ostrvu. Francuska je saopštila da je spremna da učestvuje u vežbi NATO-a na Grenlandu, prenosi televizija BFM. Svetski ekonomski forum u Davosu održava se od 19. do 23. januara, a predsednik SAD trebalo bi da se obrati učesnicima u sredu. U utorak je Tramp na društvenoj mreži Istina objavio poruku koju mu je uputio francuski predsednik, u kojoj Makron
Ključne reči

NATOUkrajinaVašingtonRusijaParizDonald TrampEmanuel MakronDavosFrancuskasvet

