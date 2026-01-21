Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa i pozvao na vojne vežbe NATO-a na Grenlandu

Sputnik pre 1 sat
Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa i pozvao na vojne vežbe NATO-a na Grenlandu

Predsednik Francuske Emanuel Makron napustio je Davos, a da nije uspeo da obezbedi sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, piše portal Politiko.

Ubrzo nakon, Jelisejska palata je saopštila da je Francuska zatražila održavanje vežbe NATO-a na tom arktičkom ostrvu. Francuska je saopštila da je spremna da učestvuje u vežbi NATO-a na Grenlandu, prenosi televizija BFM. Svetski ekonomski forum u Davosu održava se od 19. do 23. januara, a predsednik SAD trebalo bi da se obrati učesnicima u sredu. U utorak je Tramp na društvenoj mreži Istina objavio poruku koju mu je uputio francuski predsednik, u kojoj Makron
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Tramp stiže u Davos, kasni 3 sata, Genšek NATO radi "iza kulisa"! Kreće bitka za Grenland, zbog nje Ukrajina za sada ostaje…

Tramp stiže u Davos, kasni 3 sata, Genšek NATO radi "iza kulisa"! Kreće bitka za Grenland, zbog nje Ukrajina za sada ostaje bez 800 milijardi $ (foto, video)

Kurir pre 21 minuta
Avion predsednika SAD se vratio u bazu zbog problema, Tramp drugim avionom nastavio put ka Davosu

Avion predsednika SAD se vratio u bazu zbog problema, Tramp drugim avionom nastavio put ka Davosu

NIN pre 41 minuta
Otkrivena "Vašingtonska grupa": Tajno grupno ćaskanje u kome evropski lideri komuniciraju i komentarišu Trampa, među njima je…

Otkrivena "Vašingtonska grupa": Tajno grupno ćaskanje u kome evropski lideri komuniciraju i komentarišu Trampa, među njima je i Zelenski!

Kurir pre 1 sat
Evropski lideri napravili tajni čet u kojem ogovaraju Trampa: Spremaju plan B, a u grupi je i Zelenski

Evropski lideri napravili tajni čet u kojem ogovaraju Trampa: Spremaju plan B, a u grupi je i Zelenski

Mondo pre 1 sat
UŽIVO: Forum u Davosu Na pomolu trgovinski rat između SAD i EU zbog Grenlanda, svi iščekuju današnji Trampov govor

UŽIVO: Forum u Davosu Na pomolu trgovinski rat između SAD i EU zbog Grenlanda, svi iščekuju današnji Trampov govor

Euronews pre 1 sat
"Palestinsko pitanje i dalje prioritet na Bliskom istoku" Egipatski predsednik u Davosu poručio da je njegovo rešenje "suština…

"Palestinsko pitanje i dalje prioritet na Bliskom istoku" Egipatski predsednik u Davosu poručio da je njegovo rešenje "suština regionalne stabilnosti" (video)

Kurir pre 51 minuta
Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa

Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaVašingtonRusijaParizDonald TrampEmanuel MakronDavosFrancuskasvet

Svet, najnovije vesti »

Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

N1 Info pre 20 minuta
Vitkof najavio sastanak sa Putinom u četvrtak

Vitkof najavio sastanak sa Putinom u četvrtak

RTV pre 6 minuta
Rute: Tenzije oko Grenlanda ne bi trebalo da odvrate pažnju Evrope i SAD od Ukrajine

Rute: Tenzije oko Grenlanda ne bi trebalo da odvrate pažnju Evrope i SAD od Ukrajine

NIN pre 16 minuta
"Nema Nobela?! Uzimam vam Grenland" Trampova osveta trese Evropu, a ona je nemoćna: Amerika spremna da gleda kolaps NATO saveza…

"Nema Nobela?! Uzimam vam Grenland" Trampova osveta trese Evropu, a ona je nemoćna: Amerika spremna da gleda kolaps NATO saveza

Blic pre 16 minuta
Priština dobila Trampov poziv

Priština dobila Trampov poziv

Vesti online pre 16 minuta