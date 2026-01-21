Veridba u emisiji uživo: Kasper zaprosio Minu!

Sinoć se u Ami G Show-u desilo veliko iznenađenje, pa je tako Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper zaprosio Minu Kostić.

U samoj najavi emisije rečeno je da će Kasper učini veliki korak u njihovoj vezi, ali pravo iznenađenje je usledilo u prenosu uživo. Ivan Vučićević Mina je bila šest meseci u vezi sa Kasperom, kad su se sreli uživo. Mane je uživo u emisiji sada pokazao dijamantski prsten, kleknuo pred Minu, a ona je izgovorila sudbonosno „da“. Pevačica je bila u šoku, pa se i prekrstila. Ivan Vučićević Mina i Kasper su pravu euforiju napravili na društvenim mrežama, te objave o