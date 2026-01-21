Veridba u emisiji uživo: Kasper zaprosio Minu!

Svet & Skandal pre 38 minuta
Veridba u emisiji uživo: Kasper zaprosio Minu!

Sinoć se u Ami G Show-u desilo veliko iznenađenje, pa je tako Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper zaprosio Minu Kostić.

U samoj najavi emisije rečeno je da će Kasper učini veliki korak u njihovoj vezi, ali pravo iznenađenje je usledilo u prenosu uživo. Ivan Vučićević Mina je bila šest meseci u vezi sa Kasperom, kad su se sreli uživo. Mane je uživo u emisiji sada pokazao dijamantski prsten, kleknuo pred Minu, a ona je izgovorila sudbonosno „da“. Pevačica je bila u šoku, pa se i prekrstila. Ivan Vučićević Mina i Kasper su pravu euforiju napravili na društvenim mrežama, te objave o
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

„Mina Kostić mi je ukrala 500 evra i pobegla“: Sandra Rešić oplela po koleginici – „Jurili su je po gradu“

„Mina Kostić mi je ukrala 500 evra i pobegla“: Sandra Rešić oplela po koleginici – „Jurili su je po gradu“

Nova pre 14 minuta
Pre upoznavanja razmenjivali intimni sadržaj: Kasper otkrio da li je nekoj poznatoj dami slao poruke - izazvao nevericu, Mina…

Pre upoznavanja razmenjivali intimni sadržaj: Kasper otkrio da li je nekoj poznatoj dami slao poruke - izazvao nevericu, Mina skočila

Blic pre 1 sat
"Mina Kostić me je pokrala, kolege su je jurile po gradu" Sandra Rešić iznela šok optužbe na račun pevačice: "Strpala je pet…

"Mina Kostić me je pokrala, kolege su je jurile po gradu" Sandra Rešić iznela šok optužbe na račun pevačice: "Strpala je pet glava i pobegla"

Blic pre 1 sat
"Mina Kostić me je pokrala, kolege su je jurile po gradu" Sandra Rešić iznela šok optužbe na račun pevačice: Strpala je pet…

"Mina Kostić me je pokrala, kolege su je jurile po gradu" Sandra Rešić iznela šok optužbe na račun pevačice: Strpala je pet glava i pobegla!

Kurir pre 1 sat
"Ukrala je 500€ i pobegla sa splava!" Sandra Rešić žestoko udarila na Minu Kostić: "Jurili su je po gradu"

"Ukrala je 500€ i pobegla sa splava!" Sandra Rešić žestoko udarila na Minu Kostić: "Jurili su je po gradu"

Telegraf pre 1 sat
Prve čestitke sa estrade: Seka Aleksić se obratila Mini i Kasperu nakon veridbe uživo u emisiji: "Da bude dugovečno"

Prve čestitke sa estrade: Seka Aleksić se obratila Mini i Kasperu nakon veridbe uživo u emisiji: "Da bude dugovečno"

Blic pre 2 sata
Mina Kostić priznala da joj Kasper daje novac: Nabrojala šta joj je sve kupio: sandale, nakit, telefon...

Mina Kostić priznala da joj Kasper daje novac: Nabrojala šta joj je sve kupio: sandale, nakit, telefon...

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Mina Kostić

Zabava, najnovije vesti »

Kompanija dm osnažuje online kupovinu uvođenjem dodatne opcije dostave

Kompanija dm osnažuje online kupovinu uvođenjem dodatne opcije dostave

Blic pre 24 minuta
NAJAVA: Tradicionalni Festival čvaraka u Mužlji – 14. februara na vašarištu – KOMPLETAN PROGRAM Festival čvaraka

NAJAVA: Tradicionalni Festival čvaraka u Mužlji – 14. februara na vašarištu – KOMPLETAN PROGRAM Festival čvaraka

Volim Zrenjanin pre 48 minuta
Pevačica dva meseca nije videla ćerku, otkrila kome je dala na čuvanje: "Jedva čekam da je zagrlim"

Pevačica dva meseca nije videla ćerku, otkrila kome je dala na čuvanje: "Jedva čekam da je zagrlim"

Blic pre 39 minuta
"Ugasio sam ova podešavanja na Google, kako me ne bi više špijunirao": Ovako možete povećati privatnost na svom telefonu

"Ugasio sam ova podešavanja na Google, kako me ne bi više špijunirao": Ovako možete povećati privatnost na svom telefonu

Blic pre 4 minuta
Prvi snimak Tamare Milutinović i muža fudbalera nakon priča o razvodu: Pevačica priznala da imaju krizu u braku, evo gde su…

Prvi snimak Tamare Milutinović i muža fudbalera nakon priča o razvodu: Pevačica priznala da imaju krizu u braku, evo gde su uhvaćeni zajedno (video)

Blic pre 14 minuta