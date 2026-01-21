"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

Partner Mine Kostić, Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper, šokirao je sve u emisiji "Amidži šou" kada je priznao da iza sebe ima brak.

Mina i Kasper gostovali su zajedno u emisiji, a pevačica je istakla da je sa njegovim roditeljima u odličnim odnosima. Međutim, nešto kasnije, ona je doživela šok kada je njen partner progovorio o bivšoj ženi samo nekoliko sekundi nakon što je ona rekla da je nikada nije imao. - Upoznala sam mu porodicu. Lepo su me prihvatili, doduše mamu i tatu nisam još, samo putem telefona - rekla je Mina, a potom je Kasper otkrio kako komentariše to što mnogi govore da je