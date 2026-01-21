Evo kada Novak Đoković igra meč drugog kola Australijan Opena protiv Italijana

Novak Đoković će u četvrtak imati novi zadatak na Australijan Openu i u drugom kolu će odmeriti snage sa italijanskim teniserom Frančeskom Maestrelijem.

Organizatori su sada i odredili mesto i vreme ove bitke. Naime, Novak će izaći na teren ne pre 03.30 po srpskom vremenu i naravno, nije bilo dvojbe da će za njega biti ostavljen termin na glavnom stadionu Melburn parka, Rod Lejver areni. Tačnje, Nole na teren ide nakon meča između Mekartni Kesler i Džesike Pegule koji počinje u 01.30. Maestreli na Australijan Openu debituje u glavnom žrebu nekog Grend slema, uspeo je da savlada Terensa Atmana u prvom kolu zbog čega