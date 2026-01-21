Oglasio se PIO fond: Ovaj dokument je neophodan - bez njega mnogi NEĆE primiti penziju

Telegraf pre 38 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasio se PIO fond: Ovaj dokument je neophodan - bez njega mnogi NEĆE primiti penziju

Korisnici austrijske penzije sa prebivalištem u Srbiji obavezni su da i ove godine podnesu "Potvrdu o životu" sa overenim svojeručnim potpisom austrijskom Zavodu za penzijsko osiguranje, objavio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i naveo da je potvrdu potrebno dostaviti najkasnije do kraja maja.

Overavanje ove potvrde je u direkciji i svim filijalama Fonda PIO besplatno, a za overu je potrebno doći lično i poneti važeću ličnu kartu. U saopštenju navode, ukoliko je penzioner teško pokretan ili nepokretan, može se obratiti ordinirajućem lekaru, kod koga se leči, radi izdavanja lekarskog uverenja kojim se utvrđuje da zbog zdravstvenih problema ne može da dođe lično u fond. Dodaje se da to lekarsko uverenje, ne starije od dva dana i to sa potpisom ili
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Važno obaveštenje za penzionere u Srbiji: Potvrda o životu potrebna za jednu grupu građana

Važno obaveštenje za penzionere u Srbiji: Potvrda o životu potrebna za jednu grupu građana

NIN pre 9 minuta
Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Serbian News Media pre 38 minuta
Devizni penzioneri da dokažu da su živi: Moraju da donesu specijalno overen papir

Devizni penzioneri da dokažu da su živi: Moraju da donesu specijalno overen papir

B92 pre 49 minuta
Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

N1 Info pre 1 sat
Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Insajder pre 1 sat
PIO fond: Korisnici austrijskih penzija u obavezi da podnesu potrebnu potvrdu do maja

PIO fond: Korisnici austrijskih penzija u obavezi da podnesu potrebnu potvrdu do maja

RTV pre 1 sat
Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Danas pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjesrbijaPenzioneri

Ekonomija, najnovije vesti »

Nova ekonomija: Investicioni fond SNS-a duplirao vrednost u 2025.

Nova ekonomija: Investicioni fond SNS-a duplirao vrednost u 2025.

Forbes pre 14 minuta
Skočila vrednost akcija MOL-a i Orbanov uticaj u Evropi: Kako mađarski mediji vide kupovinu NIS-a

Skočila vrednost akcija MOL-a i Orbanov uticaj u Evropi: Kako mađarski mediji vide kupovinu NIS-a

Nova ekonomija pre 8 minuta
Šta nikako ne smete da ostavite u korpi na aerodromskoj kontroli?

Šta nikako ne smete da ostavite u korpi na aerodromskoj kontroli?

Kamatica pre 24 minuta
Star 20 godina, ima ga za 1.000 evra i ne kvari se: Automehaničar otkriva koji polovnjak je najmanje popravljao

Star 20 godina, ima ga za 1.000 evra i ne kvari se: Automehaničar otkriva koji polovnjak je najmanje popravljao

Kurir pre 34 minuta
Direktor aerodroma "Nikola Tesla": Beograd će biti glavno čvorište u ovom delu Evrope

Direktor aerodroma "Nikola Tesla": Beograd će biti glavno čvorište u ovom delu Evrope

N1 Info pre 24 minuta