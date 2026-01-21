Vreme danas: Hladno i vetrovito, jutro s mrazom, ponegde s maglom

Vesti online pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 21. januar 2026. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Ujutro slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini. U toku dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno vreme uz sunčane intervale, samo na jugu zemlje pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega, a u brdsko-planinskim oblastima uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno
Danas oblačno uz sunčane intervale

Serbian News Media pre 49 minuta
Objavljene nove prognostičke karte: U Hrvatsku stiže drastična promena uz sneg i opasnu pojavu

Telegraf pre 44 minuta
Vranje i jug Srbije – Vremenska prognoza

OK radio pre 59 minuta
Hladno i vetrovito, ponegde magla

Glas Zaječara pre 53 minuta
Malo i umereno oblačno uz sunčane intervale: Lokalno moguće slabe padavine

N1 Info pre 2 sata
Vreme danas: Oblačno uz sunčane intervale

Nedeljnik pre 2 sata
I danas ledeno u Novom Sadu

Radio 021 pre 3 sata
