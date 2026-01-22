Bocan-Harčenko: Rešenje za NIS pronađeno zahvaljujući dobrim odnosima Srbije i Rusije

Ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da se Naftna industrija Srbije nalazila u veoma komplikovanoj situaciji, ali da je zajedničko rešenje pronađeno zahvaljujući dobroj saradnji Srbije i Rusije.

Istakao je da se kompanija, uprkos situaciji, nalazi na najvišem mogućem nivou. "Imali smo i još uvek imamo veoma težak izazov. Uspeli smo da očuvamo saradnju. Srbija nije uradila ništa na našu štetu uprkos ugovoru, Rusija i Gaspromnjeft nisu uradili ništa na štetu Srbije. Imao sam svakodnevne kontakte sa ljudima iz Gasproma, Gaspromnjefta i rukovodstva NIS-a. Teško je da se zamisli koliko je napora i truda uloženo da ne dođe do poremećaja na tržištu, uključujući