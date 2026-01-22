Vruće na mreži Australijan opena: Verbalni sukob Kirstee i Osake

BBC News pre 1 sat

Getty Images Sorana Kristea (levo) odigrala je poslednji meč u karijeri na Australijan openu jer je najavila povlačenje iz tenisa

Rumunska teniserka Sorana Kirstea napustila je teren Australijan opena besna na suparnicu Naomi Osaku, koja ju je porazila u 2. kolu grend slema.

Japanka Osaka je pobedila 2:1 u setovima (6-3, 4-6, 6-2) u meču u kojem se Kirstea nekoliko puta žalila sutkinji na ponašanje protivnice.

„Sme li ovo da radi?", upitala je Kirstea sutkinju nakon što se Osaka, između gemova, glasno bodrila, uzvikujući: „Hajde" (Come on!).

Po završetku meča, suparnice su došle na mrežu da se pozdrave, ali je Kirstea jedva pružila ruku Osaki, koja ju je upitala: „U čemu je tvoj problem?".

Osaka je potom dolila ulje na vatru u intervjuu na terenu odmah posle meča.

Upitana šta je bilo odlučujuće u meču protiv Kirstee, Osaka je odgovorila: „Izgleda mnogo onih 'hajdee' zbog kojih se ljutila.“

Potom je upitana da li se Kirstea žalila jer je čula kako Osaka pokušava da se ohrabri između prvog i drugog servisa Rumunke, bivša svetska teniserka broj jedan je odgovorila: „Mislim da jeste, ali mogla je da me pita. Žao mi je“.

„Ona je sjajna igračica. Mislim da joj je ovo bio poslednji Australijan open, tako da mi je žao što je bila ljuta zbog toga.“

Pogledajte ovde sve te incidentne trenutke.

Na konferenciji za novinare koja je usledila, Osaka se izvinila zbog njenih komentara o Kirstei, koja se povlači iz tenisa na kraju sezone 2026. posle 20 godina na VTA turu.

„Malo sam zbunjena. Pretpostavljam da su joj emocije bile veoma izražene. I želela bih da joj se izvinim“, rekla je četvorostruka osvajačica grend slem titula.

„Prvih nekoliko stvari koje sam rekla u intervjuu na terenu bile su nepoštovanje, a ja ne volim da nepoštujem ljude. To ne radim.“

Međutim, Kirstea je rekla da „nije bilo drame“ između nje i Osake.

„Bila je to samo razmena od pet sekundi između dve igračice koje su dugo na turneji.

„To ostaje između nas“, rekla je 35-godišnja Rumunka.

„Gledajte, ovo je moj poslednji Australijan open. Igram već 20 godina.

„To je mnogo više nego rasprava sa Naomi od pet sekundi".

Getty Images Osaka je rekla da je njena odeća inspirisana meduzom koju je videla u knjizi dok je čitala njenoj dvogodišnjoj ćerki

Osaka je na teren izašla u nešto drugačijoj verziji odeće inspirisane meduzama, koja je zapanjila gledaoce pre dva dana.

Odlučila je da sada ne nosi beli šešir i veo, a stigla je i bez belog kišobrana - ali to nije sprečilo neke navijače na tribinama da pokušaju da imitiraju već kultni izgled.

„To je jednostavno nešto zabavno što volim da radim na terenu“, rekla je Osaka o izboru odeće.

„Ne pričam baš mnogo, ali volim da se izražavam kroz odeću i zaista mi je drago što vam se dopalo.“

Osaka se nada da će se plasirati u četvrto kolo Australijan opena prvi put otkako je drugi put osvojila turnir 2021. godine.

U trećem kolu će se suočiti sa Australijankom Medison Inglis.

Starci uzvraćaju udarac

REUTERS/Tingshu Wang Sten Vavrinka se raduje pobedi posle maratonskog meča protiv Francuza Artura Gea

Gledajući meče u muškoj konkurenciji na Australijan openu, moglo bi da vam se oprosti ako ste mislili da ste se vratili u prošlost.

Ali oči vas ne varaju.

Sedamnaest godina nakon što su se prvi put zajedno pojavili u 3. kolu Australijan opena, Sten Vavrinka, Novak Đoković i Marin Čilić i dalje su u odličnoj formi.

Dok su Đoković (38) i Čilić (37) lako prošli u tri seta protiv Frančeska Maestrelija i 21. nosioca Denisa Šapovalova, 40-godišnji Vavrinka je igrao maratonski meč od pet setova koji su trajali četiri i po sata - na kraju je savladao Francuza Artura Gea.

„Mislim da je to sjajno“, rekao je Vavrinka, koji je prvi igrač koji je stigao do trećeg kola muškog singla na grend slem turniru posle 40. rođendana još od Kena Rouzvola na Australijan openu 1978. godine.

„Video sam Čilića kako pobeđuje. Prošle godine se povredio [tako da] je dobro videti ga na pravom nivou.

„Novak je već liga iznad, posebna klasa. Sa njim se nikada ne poredimo. On će uvek biti tu sve dok bude igrao.“

