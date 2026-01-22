Lokalne organizacije: Lokalni izbori u svih deset opština da se održe istog dana

Šesnaest lokalnih organizacija zatražilo je danas od nadležnih organa da se redovni lokalni izbori, koji bi trebalo da budu održani u 10 opština u prvoj polovini godine, održe u svim lokalnim samoupravama 24. maja.

Redovni lokalni izbori tokom 2026. godine treba da budu raspisani u Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

"Da izbori u Srbiji već dugo nisu ni slobodni, ni pošteni više puta je verifikovano u izveštajima relevantnih međunarodnih tela, pre svega Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (...) Poziv da se svi predstojeći lokalni izbori održe u istom danu – 24. maja 2026, osim što je zasnovan na elementarnoj političkoj racionalnosti, jeste i poziv za minimum dostojanstva izbornog procesa", piše u saopštenju.

Organizacije tvrde da je na pet lokalnih izbora održanih u 2025. godini zabeležen veliki broj neregularnosti.

"Posebno upadljiv bio je metod upotrebe mobilnih nasilnih timova sastavljenih pretežno od lica sa kriminalnim dosijeom. Njihov zadatak je bio u danima pre izbora i na sam dan njihovog održavanja da otvoreno zastrašuju građane, a po potrebi i da fizički intervenišu i nasrću na njih", navedeno je u saopštenju.

Među organizacijama koje su potpisale saopštenje su Jedan tim (Lučani), Ne dam Nu dau (Majdanpek), BRAVO (Novi Sad), GrađanIn (Inđija), Karlovačka lista (Sremski Karlovci), Lokalni front (Kraljevo), Raška Raščanima (Raška), Tvrđava (Smederevo) i drugi.