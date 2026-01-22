Protest u Kraljevu i Gornjem Milanovcu u znak podrške profesorki Kleut i novosadskim studentima

Beta pre 36 minuta

Građani Kraljeva okupili su se večeras na Trgu srpskih ratnika na poziv studenta u znak podrške profesorki Jeleni Kleut i studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Oni su krenuli u protestnu šetnju kroz centralnu pešačku zonu, do zgrade policijske uprave, prenela je televizija N1.

Skup je organizovan i u Gornjem Milanovcu, a najavljeno da će doći i građani iz Čačka.

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupili su se juče na tom fakultetu u znak podrške profesorki Kleut, koja je dobila otkaz.

Studenti su tada blokirali zgradu fakulteta i naveli da "ne idu nigde" dok Kleut ne bude vraćena na posao. Oko 16 sati na fakultet je došla policija koju je pozvao dekan fakulteta i izbacila studente i profesore.

Skup podrške novosadskim studentima i profesorki Kleut održan u Leskovcu

Manji broj građana okupio se večeras na poziv nezavisne grupe građana i studenata ispred Tehnološkog fakulteta u Leskovcu kako bi pružili podršku profesorki Jeleni Kleut i studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Okupljenima se obratio jedan od organizatora Nikola Abraš Stamenković, koji je zahvalio prisutnima što su se odazvali u kratkom roku, povodom, kako je naveo, incidenta koji se dogodio u Novom Sadu.

Govoreći o događajima od prethodnog dana, Stamenković je ocenio da "ono što se desilo juče u Novom Sadu nije presedan za sve što smo imali prilike da doživljavamo prethodnih godina", i dodao da je takav postupak "civilizacijski presedan za svaku normalnu, uređenu zemlju i državu".

Stamenković je poručio da podrška profesorki Kleut i svima koji, kako je naveo, trpe pritiske zbog podrške studentima mora biti jasna i javna, ističući da "takvi ljudi nisu sami i da će imati punu podršku u svakom trenutku".

Učesnici skupa su potom blokirali raskrsnicu na Bulevaru oslobođenja, gde je održano 16 minuta tišine.

Skup je protekao mirno, bez incidenata, uz prisustvo većeg broja policijskih službenika.

(Beta, 22.01.2026)

