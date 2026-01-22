Protest u Novom Sadu nastavljen ispred DIF-a, okupljeni traže ostavku i dekana Drida
Oni su prethodno ušli u nju i nakon desetak minuta pravljanja buke i traženja dekana DIF-a Patrika Drida napustili zgradu.
Na DIF su došli na poziv studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji su u pozivu Patrika Drida označili kao "najodgovornijeg" za otkaz koji je juče uručen profesorki Jeleni Kleut, navodno opstrukcijom njenog izbora u zvanje redovnog profesora.
Prethodno su se ispred Filozofskog okupljenima obratile profesorke tog fakulteta, Smiljana Milinkov i Jelena Kleut, koje su poručile da je njihov dekan Milivoj Alanović poručio da nastava "mora da se održava", a da zaposleni ne mogu da se pozivaju na ugroženu bezbednost, premda je upravo on juče zvao policiju u zgradu, a danas zaključao fakultet.
One su takođe pozvale studente i predavače sa drugih fakulteta i univerziteta u Srbiji da se pridruže bojkotu nastave, koju su danas izglasali novosadski studenti.
Naime, studenti Univerziteta u Novom Sadu danas su na plenumu doneli odluku da bojkotuju nastavu na svim fakultetima zbog jučerašnjeg postupanja policije na Filozofskom fakultetu.
Studenti su zatražili ostavke dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i rektora novosadskog univerziteta Dejana Madića, kao i vraćanje na posao profesorke Jelene Kleut.
Juče je na Filozofskom fakultetu organizovan protest zbog otkaza koji je uručen profesorki sa Odseka za medijske studije Jeleni Kleut.
Dekan Milivoje Alanović je zbog tog protesta pozvao policiju na fakultet.
Nekoliko stotina pripadnika interventne jedinice policije i žandarmerije upali su na fakultet i odatle izbacili okupljene studente i profesore, a više studenata i profesora su tom prilikom povređeni.
Zgrada Filozofskog je trenutno u potpunom mraku, iako se uobičajeno u ovo doba dana na njemu održava nastava.
Dekan Filozofskog Milivoj Alanović je prethodno obavestio zaposlene da se nastava i ostale aktivnosti na fakultetu odvijaju redovno.
On je takođe profesorima, koji iz protesta zbog jučerašnje policijske intervencije nisu držali nastavu, zapretio disciplinskim merama.
Plenum novosadskog univerziteta danas je doneo odluku o bojkotu nastave, zahtevajući ostavku Alanovića, rektora Dejana Madića, i vraćanje na posao profesorke Jelene Kleut.
Reakcija plenuma je odgovor na jučerašnje policijsko nasilje nad studentima i profesorima okupljenim na Filozofskom fakultetu, koji su protest u zgradi organizovali zbog otkaza koji je dobila Jelena Kleut.
Više stotina policajaca, Žandarmerije i Interventne jedinice, u opremi za razbijanje demonstracija izbacilo je sinoć sve okupljene iz Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a koji su od podneva blokirali zgradu te visokoškolske ustanove.
Oni su se okupili jer je profesorki Kleut, koju Senat prethodno nije birao u zvanje redovne profesorke, juče i zvanično uručio otkaz.
Do reakcije policije je došlo nakon razgovora sa dekanom fakulteta Alanovićem, koji je prethodno i pozvao policiju da uđe na fakultet.
Pojedini profesori i studenti bojkotuju nastavu, dok drugi drže redovno.
Studenti Univerziteta u Novom Sadu su za danas u 11.00 časova najavili plenum u holu Filozofskog, ali postoji mogućnost da se plenum održi i na nekom od drugih fakulteta.
Jake policijske snage juče su, uz upotrebu sile, izbacile studente, zaposlene i građane koji su došli da podrže profesorku Jelenu Kleut, koja je juče i zvanično ostala bez posla na ovom fakultetu.
Blokada fakulteta je trajala od 12.00 do oko 15.30 časova, kada je na poziv dekana Milivoja Alanovića u zgradu ušla policijska patrola.
Nakon toga, u zgradu fakulteta ušli su nekoliko stotina pripadnika Interventne jedinice i Žandarmerije, koji su, uz upotrebu sile, sve okupljene izbacili napolje.
Kako se uverio reporter Bete, koji se nalazio u holu fakulteta, policajci su u više navrata udarali i grubo gurali okupljene, izbacujući ih iz zgrade.
U tom naguravanju novinarka Nove Nataša Kovačev nabijena je uz izlazna vrata, a novinaru Blokada info Uglješi Surdučkom je od udarca izbijen vazduh, iako su oboje bili jasno obeleženi fluorescentnim PRESS prslucima.
Kasnije tokom večeri pojavili su se snimci na kojima se videlo kako jednog mladića vuku po podu, kao i više udaraca koje okupljeni primaju dok ih policija izbacuje napolje.
Milan Jaćimović, maloletni sin Milomira Jaćimovića, autoprevoznika koji podržava studentski pokret, priveden je sinoć, a zatim nakon kraćeg zadržavanja i pušten.
Kako je za N1 rekao njegov advokat Petar Prelić, njegov klijent priveden zbog "remećenja javnog reda i mira".
Kordoni policije zadržali su se još nekoliko sati nakon što su se okupljeni oko 19.00 časova razišli.
Ministar policije Ivica Dačić je sinoć negirao da je policija reagovala nasilno.
(Beta, 22.01.2026)