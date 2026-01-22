Protest u Novom Sadu nastavljen ispred DIF-a, okupljeni traže ostavku i dekana Drida

Studenti i građani koji su se oko 17.30 okupili ispred zgrade novosadskog Filozofskog fakulteta otišli su nakon kratkog protesta do zgrade Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (DIF), i trenutno se nalaze ispred te zgrade.

Oni su prethodno ušli u nju i nakon desetak minuta pravljanja buke i traženja dekana DIF-a Patrika Drida napustili zgradu.

Na DIF su došli na poziv studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji su u pozivu Patrika Drida označili kao "najodgovornijeg" za otkaz koji je juče uručen profesorki Jeleni Kleut, navodno opstrukcijom njenog izbora u zvanje redovnog profesora.

Prethodno su se ispred Filozofskog okupljenima obratile profesorke tog fakulteta, Smiljana Milinkov i Jelena Kleut, koje su poručile da je njihov dekan Milivoj Alanović poručio da nastava "mora da se održava", a da zaposleni ne mogu da se pozivaju na ugroženu bezbednost, premda je upravo on juče zvao policiju u zgradu, a danas zaključao fakultet.

One su takođe pozvale studente i predavače sa drugih fakulteta i univerziteta u Srbiji da se pridruže bojkotu nastave, koju su danas izglasali novosadski studenti.

Naime, studenti Univerziteta u Novom Sadu danas su na plenumu doneli odluku da bojkotuju nastavu na svim fakultetima zbog jučerašnjeg postupanja policije na Filozofskom fakultetu.

Studenti su zatražili ostavke dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i rektora novosadskog univerziteta Dejana Madića, kao i vraćanje na posao profesorke Jelene Kleut.

Juče je na Filozofskom fakultetu organizovan protest zbog otkaza koji je uručen profesorki sa Odseka za medijske studije Jeleni Kleut.

Dekan Milivoje Alanović je zbog tog protesta pozvao policiju na fakultet.

Nekoliko stotina pripadnika interventne jedinice policije i žandarmerije upali su na fakultet i odatle izbacili okupljene studente i profesore, a više studenata i profesora su tom prilikom povređeni.