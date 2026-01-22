Stanković (NPS): Požar u kancelarijama Tužilaštva za organizovani kriminal očigledno podmetnut

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković ocenio je da je požar u kancelarijama Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu "očigledno podmetnut".

On je tokom skupštinske rasprave o amandmanima na predložene izmene pravosudnih zakona upitao "da li je cilj požara da izgori određena dokumentacija o slučaju 'nadstrešnica".

"Po hodnicima Skupštine postoji vic i glasi: Kako se zove poslanik koji iznosi papire iz kancelarija Tužilaštva za organizovani kriminal koje su izgorele? Zove se Uglješa. Ne znam koji ali očigledno postoji neka povezanost", kazao je poslanik NPS.

Ocenio je da su predložene izmene pravosudnih zakona "skandalozne" i da "nisu u skladu ni sa jednim evropskim modelom".

"Usvajanje predložene izmene kojom je oročen mandat tužilaca na najviše tri godine nije samo birokratska intervencija već bi to zaustavilo istrage o slučaju Jovanjica 1 i 2, o 'balkanskom kartelu', narko kartelu Darka Šarića i brojne druge postupke koji se odnose na organizovani kriminal i visoku korupciju. To je cilj koji se krije iza ovog zakona", kazao je Stanković.

Odgovorio mu je poslanik Srpske napredne stranke (SNS) i predlagač seta pravosudnih zakona Uglješa Mrdić koji je rekao da "cela Srbija" zna kako se on zove ali i "kako se zove poslanik koji krade toalet papir iz skupštinskog toaleta i nosi ga u svoje privatne vrtiće da deli deci".

Poslanik SDA Sandžaka Ahmedin Škrijelj ocenio je da Bošnjaci i Albanci nisu adekvatno zastupljeni u sudovima i tužilaštvima u skladu sa nacionalnom strukturom u Srbiji što je ministar pravde Nenad Vujić odbacio kao "paušalne ocene".

"Vlada Srbije je posvećena poštovanju ljudskih i manjinskih prava", kazao je ministar.

(Beta, 22.01.2026)

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvopožar

