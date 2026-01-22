Tramp lansirao Odbor za mir u Davosu i rekao da će on sarađivati sa UN

Beta pre 33 minuta

Američki predsednik Donald Tramp je uz prisustvo predsednika, premijera i šefova diplomatija više zemalja "lansirao" Odbor za mir na ceremoniji na margini Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Na ceremoniji je veliki broj predstavnika sa Bliskog istoka i iz Južne Amerike, ali je malo vodećih američkih saveznika iz Evrope.

Spisak članova Odbora još nije sasvim jasan, prenosi agencija AP.

Sa Trampom su bili i državni sekretar SAD Marko Rubio i američki izaslanik Stiv Vikof.

Odbor je prvobitno bio zamišljen kao mala grupa svetskih lidera koji će nadgledati sprovođenje mira i obnovu u pojasu Gaze, no proširen je na inicijativu za koju neke evropske države smatraju da će potkopati Ujedinjene nacije.

Među onima koji potpisuju pristupne dokumente za Odbor za mir su argentinski predsednik Havijer Milei i mađarski premijer Viktor Oban, kao i lideri Azerbejdžana Ilham Alijev, kazahstanski predsednik Kasim-Žomrat Tokajev, kosovska predsednica Vjosa Osmani.

Tramp se na samom početku svog govora, kojim je inaugurisao odbor uoči potpisivanja njegove povelje, osvrnuo na zabrinutost oko Ujedinjenih nacija.

"Svi žele da budu deo odbora, a sarađivaćemo s mnogim drugim, uključujući Ujedinjene nacije", rekao je Tramp u prisutvu dvadesetak svetskih čelnika na pozornici.

Tramp je rekao da će njegov Odbor raditi zajedno sa UN i naglasio da on ima "ogroman potencijal".

Tramp je bio vrlo kritičan prema UN-u i povukao je SAD iz brojnih međunarodnih organizacija, a nedavno je izrazio ambicije da novi međunarodni odbor može kopirati, ako ne takmičiti se sa UN-om, kao telo koje može da ima ulogu u posredovanju u drugim međunarodnim sukobima.

Među šefovima vlada ili država bili su i indonežanski predsednik Prabovo Subijanto, konzervativni predsednik Paragvaja Santjago Penja, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, premijer Pakistana Šehbaz Šarif, premijer Jermenije Nikol Pašikijan, kao i ministri i diplomate iz Saudijske Arabije, Bahreina, Turske i Maroka.

Zbog skepticizma oko nekih pozvanih članova odbora i njegovog mandata neki tradicionalni američki saveznici su za sada odlučili da ne učestvuju.

Oko 35 zemalja prihvatilo je da se pridruži projektu, rekao je visoki američki zvaničnik novinarima, a 60 zemalja pozvano je da se pridruži.

Oko odbora ostaju otvorena pitanja.

Ruski predsednik Vladimir Putin, koji je pozvan da se uključi, rekao je da se njegova zemlja još konsultuje sa strateškim partnerima Moskve pre nego što odluči.

Drugi pitaju zašto su Putin i drugi autoritarni lideri uopšte pozvani da se pridruže, a Tramp je rekao da hoće "svakog" ko je moćan.

"Imam neke kontroverzne ljude. Ali to su ljudi koji obave posao. To su ljudi koji imaju ogroman uticaj", rekao je ranije Tramp.

Britanska ministarka spoljnih poslova rekla je danas da će Britanija preskočiti ceremoniju.

"Nećemo biti danas jedan od potpisnika", rekla je Ivet Kuper za Bi-Bi-Si (BBC).

"Pošto se ovde radi o pravnom ugovoru koji pokreće mnogo šira pitanja, a brinemo i o tome što je Putin deo nečega što govori o miru, kada još nismo videli nikakve znake te vrste u Ukrajini", rekla je Kuper.

Druge evropske zemlje su na sličan način odbile poziv.

Norveška i Švedska rekle su da neće učestvovati, pošto je Francuska takođe rekla da neće. Francuski zvaničnici naglasili su da dok podržavaju mirovni plan o Gazi da su zabrinuti da bi odbor mogao da nastoji da zameni Ujedinjene nacije kao glavno mesto za rešavanje sukoba. Slovenija je takođe za sada odlučila da se ne pridruži odboru kao i Hrvatska.

Govoreći danas o Gazi, Tramp je rekao da se "stvari zaista smiruju".

"Samo pre godinu dana svet je bio zapaljen, mnogi ljudi nisu to znali", rekao je Tramp u Davosu i ponovio da je on okončao osam ratova.

Tramp je izjavio da se rat Izraela i Hamasa u Gazi zaista završava i da je prisustvo Hezbolaha u Libanu svedeno na "ostatke".

O sukobu u Gazi rekao je da je sada sveden na "male vatre" i da se one mogu ugasiti "vrlo lako".

Na ceremoniji su prikazani i snimci Nove Gaze. Prikazane su slike futurističkih visokih zgrada pored mora, u sadašnjem Pojasu Gaze. Tramp je u zaključku ceremonije sebe opisao kao osobu koja se u duši bavi nekretninama.

(Beta, 22.01.2026)