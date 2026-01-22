Plenum studenata u Novom Sadu proglasio bojkot nastave, studenti u zgradi DIF-a tražili dekana Drida

Održan plenum studenata Univerziteta u Novom Sadu Zahteva se ostavka rektora UNS-a i dekana Filozofskog fakulteta Danas je u Novom Sadu održan plenum studenata Novosadskog univerziteta.

Svi studenti koji su prisustvovali ovom plenumu izglasali su bojkot nastave. Tokom popodneva, deo studenata je prošetao do novosadskog DIF-a, gde su tražili dekana Patrika Drida. Kako javlja reporter "Blica" sa lica mesta, grupa studenata se tamo zadržala desetak minuta, nakon čega je napustila objekat. Ranije danas, studenti su zatražili ostavke rektora UNS Dejana Madića i dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoja Alanovića, kao i vraćanje profesorke