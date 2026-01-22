Rus pretio po TikToku da će da širi HIV po Filipinima, vlasti ga uhapsile

Blic pre 3 sata
Rus pretio po TikToku da će da širi HIV po Filipinima, vlasti ga uhapsile

Ruski državljanin uhapšen na Filipinima nakon viralnih TikTok objava.

Objavljivao provokativne snimke i navode o širenju HIV-a. Filipinske vlasti uhapsile su 22-godišnjeg ruskog državljanina nakon što je postao viralan na TikToku zbog objava u kojima je tvrdio da će širiti HIV u toj zemlji, saopštio je Biro za imigraciju. Prema zvaničnicima, muškarac je uhapšen u stanu nakon što je objavljivao provokativne snimke, šetajući poslovnim kvartom Bonifasio Global Siti, preneo je ABS-CBN. Kako su naveli nadležni, ruski državljanin je stigao
