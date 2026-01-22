Samit lidera EU: Dok zvaničnici raspravljaju o sudbini najvećeg ostrva na svetu, Tramp se vratio na fabrička podešavanja: "Na Grenlandu će biti neverovatno!"

Predsednik Donald Tramp je na Svetskom ekonomskom forumu rekao da je postignut sporazuma u vezi sa Grenlandom Objavljeno je da će SAD implementirati sistem odbrane "Zlatna kupola" u sklopu sporazuma.

Nekoliko sati nakon što je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u svom govoru rekao da neće upotrebiti silu kako bi uzeo najveće ostrvo na svetu od Danske, američki predsednik Donald Tramp kasnije je iznenadio izjavom da je postignut „okvir budućeg sporazuma“ o Grenlandu, nakon razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Sa Trampovim ukidanjem pretnje da će uvesti nove tarife za osam evropskih zemalja, kriza koja je pretila da raskine vojni savez