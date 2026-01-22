U Kragujevcu počela proizvodnja "grande pande" na benzin: Evo koliko će koštati

U fabrici FIAT-Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu proizvedeni su prvi primerci automobila "grande panda" sa benzinskim motorom.

- Počela je proizvodnja probnih primeraka " grande pande" sa benzinskim motorom, što je uobičajen proces u pripremama za početak serijske proizvodnje, rekao je za Tanjug predsednik Samostalnog sindikata FCA Srbija Ivan Ristić. Dodao je da se paralelno sa tim proizvodi i Citroen C3. Kompanija Stelantis, čije je deo i fabrika FIAT-Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu, prošle godine najavila je da će, posle električnog i hibridnog modela vozila "grande panda", čija