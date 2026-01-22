Veliki preokret! Tramp: "Ipak neću uvesti carine evropskim državama"

Blic pre 3 sata
Veliki preokret! Tramp: "Ipak neću uvesti carine evropskim državama"

Tramp je izjavio da će ovaj sporazum doneti korist SAD-u i članicama NATO-a.

Takođe je pomenut nastavak pregovora o projektu 'Zlatna kupola' u vezi sa Grenlandom. Predsednik Donald Tramp izjavio je da je razradio okvirni plan koji bi zadovoljio njegove zahteve u vezi s Grenlandom. Rekao je da dogovor, o kojem je razgovarao s glavnim sekretarom NATO-a, znači da više neće uvoditi nove carine evropskim državama koje su se protivile njegovim ambicijama da anektira taj arktički otok. "Na osnovu veoma produktivnog sastanka koji sam imao sa
