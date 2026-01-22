Završen sastanak Trampa i Zelenskog Napeto u Davosu: Američki lider odmah poslao poruku Putinu
Blic pre 20 minuta
Američki predsednik je ocenio da je sastanak bio veoma dobar Sutra sastanak Trampovog izaslanika Vitkofa sa Putinom Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.
Tramp je ocenio da je sastanak u Davosu dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsednika Vladimira Putina ta da rat mora da se okonča, javlja Rojters. On je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o pristupanju Ukrajine ''Odboru za mir''. Američki predsednik je ocenio da je sastanak bio veoma dobar, da je to proces koji traje i da svi žele da se rat završi. On je novinarima u Davosu nakon sastanka - a na pitanje da li postoji šansa za postizanje