Završen sastanak Trampa i Zelenskog Napeto u Davosu: Američki lider odmah poslao poruku Putinu

Američki predsednik je ocenio da je sastanak bio veoma dobar Sutra sastanak Trampovog izaslanika Vitkofa sa Putinom Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Tramp je ocenio da je sastanak u Davosu dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsednika Vladimira Putina ta da rat mora da se okonča, javlja Rojters. On je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o pristupanju Ukrajine ''Odboru za mir''. Američki predsednik je ocenio da je sastanak bio veoma dobar, da je to proces koji traje i da svi žele da se rat završi. On je novinarima u Davosu nakon sastanka - a na pitanje da li postoji šansa za postizanje
