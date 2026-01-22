Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Frančesko Maestreli na Australijan openu?

Srpski teniser Novak Đoković izlazi na teren u noći između srede i četvrtka u meču drugog kola Australijan opena.

Umesto da ga gledamo u četvrtak ujutru po srednjeevropskom vremenu prednost za večernju sesiju na „Rod Lejver areni“ dobio je meč Janik Siner – Džejms Dakvort. Novak Đoković i Italijan Frančesko Maestreli izaći će na teren kao drugi par, odmah nakon meča Džesika Pegula i Mekartni Kesler koji počinje u 1:30 iza ponoći. Tako ćemo srpskog tenisera gledati u neobičnom terminu, ne pre 3.30 časova ujutru, pa će Novak svoj duel igrati po najvećoj vrućini u Melburnu. Meč