Kad i gde možete da gledate meč polufinala Evropskog prvenstva Srbija – Italija?

Vaterpolo reprezentacija Srbije će se za plasman u finale Evropskog prvenstva boriti protiv selekcije Italije.

Izabranici Uroša Stevanovića su se kao prvoplasirani tim iz grupe E plasirali u polufinale, dok su Italijani pobedom protiv Hrvatske rezultatom 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) izborili drugo mesto u grupi F. Meč je zakazan za petak, 23. januara, sa početkom od 20.30 uz direktan prenos na kanalu RTS 1. Prvo polufinale će odigrati Grčka i Mađarska istog datuma od 17 časova. Bonus video: Ivica Tucak posle poraza Hrvatske od Italije