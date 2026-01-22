Kad i gde možete da gledate meč polufinala Evropskog prvenstva Srbija – Italija?

Danas pre 2 sata  |  V. R.
Kad i gde možete da gledate meč polufinala Evropskog prvenstva Srbija – Italija?

Vaterpolo reprezentacija Srbije će se za plasman u finale Evropskog prvenstva boriti protiv selekcije Italije.

Izabranici Uroša Stevanovića su se kao prvoplasirani tim iz grupe E plasirali u polufinale, dok su Italijani pobedom protiv Hrvatske rezultatom 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) izborili drugo mesto u grupi F. Meč je zakazan za petak, 23. januara, sa početkom od 20.30 uz direktan prenos na kanalu RTS 1. Prvo polufinale će odigrati Grčka i Mađarska istog datuma od 17 časova. Bonus video: Ivica Tucak posle poraza Hrvatske od Italije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Italija pobedila Hrvatsku i zakazala polufinale sa Srbijom

Italija pobedila Hrvatsku i zakazala polufinale sa Srbijom

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHrvatskaRTSGrčkaItalijaSrbija ItalijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Bornmut u Brazilu našao zamenu za Semenja

Bornmut u Brazilu našao zamenu za Semenja

Sportske.net pre 30 minuta
Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Frančesko Maestreli na Australijan openu?

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Frančesko Maestreli na Australijan openu?

Danas pre 45 minuta
Liga šampiona: Sigurna pobeda Liverpula, goleada Barselone i veliki preokreti u Bakuu i Bergamu

Liga šampiona: Sigurna pobeda Liverpula, goleada Barselone i veliki preokreti u Bakuu i Bergamu

Danas pre 1 sat
Poraz narednog Zvezdinog rivala u Evroligi

Poraz narednog Zvezdinog rivala u Evroligi

Danas pre 1 sat
Dejan Stanković pred Malme: Verujem u tim, želim da napravim sistem

Dejan Stanković pred Malme: Verujem u tim, želim da napravim sistem

Danas pre 3 sata