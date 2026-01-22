Liga šampiona: Sigurna pobeda Liverpula, goleada Barselone i veliki preokreti u Bakuu i Bergamu (VIDEO)

Mečevima u sredu je kompletirano sedmo kolo Lige šampiona.

Fudbaleri Karabaga su načinili najveći preokret runde. Tim iz Azerbejdžana je slavio kod kuće rezultatom 3:2 (1:1) protiv Ajntrahta iz Frankfurta. Nemci su vodili 2:1, 12 minuta pre kraja meča. Zatim su domaći golovima Durana u 80. i Mustafazade u četvrtom minutu sudijske nadoknade, došli do velike pobede u Bakuu. Fudbaleri Liverpula su ostvarili sigurnu pobedu na gostovanju u Marseju rezultatom 3:0 protiv Olimpika i tako upisali drugu uzastopnu pobedu u Ligi