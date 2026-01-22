Lokalne organizacije: Lokalni izbori u svih deset opština da se održe istog dana

Šesnaest lokalnih organizacija zatražilo je danas od nadležnih organa da se redovni lokalni izbori, koji bi trebalo da budu održani u 10 opština u prvoj polovini godine, održe u svim lokalnim samoupravama 24. maja.

Redovni lokalni izbori tokom 2026. godine treba da budu raspisani u Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno. „Da izbori u Srbiji već dugo nisu ni slobodni, ni pošteni više puta je verifikovano u izveštajima relevantnih međunarodnih tela, pre svega Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (…) Poziv da se svi predstojeći lokalni izbori