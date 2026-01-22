Nastavljena sednica Skupštine: Poslanici postavljaju pitanja ministrima, nakon toga rasprava o 174 amandmana na Mrdićeve zakone

Danas pre 9 minuta  |  L. S.
Nastavljena sednica Skupštine: Poslanici postavljaju pitanja ministrima, nakon toga rasprava o 174 amandmana na Mrdićeve zakone…

Poslanici Narodne Skupštine nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na čijem dnevnom redu se nalazi 25 tačaka, među kojima i pet pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Poslanici su tokom jučerašnje sednice nešto posle 12 časove završili načelni pretres tačaka dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima, koja će se nastaviti tokom današnje sednice. Na izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama podneto je ukupno 174
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Poslanici počeli sednicu pitanjima o stanju u prosveti, kulturi, EPS-u

Poslanici počeli sednicu pitanjima o stanju u prosveti, kulturi, EPS-u

RTV pre 14 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

NIN pre 9 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

RTS pre 19 minuta
Poslanici počeli sednicu pitanjima o stanju u prosveti, kulturi, EPS-u

Poslanici počeli sednicu pitanjima o stanju u prosveti, kulturi, EPS-u

Telegraf pre 9 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici na početku postavljaju pitanja

Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici na početku postavljaju pitanja

Insajder pre 58 minuta
Na dnevnom redu 25 tačaka Skupština Srbije nastavila rad: Poslanici raspravljaju o setu pravosudnih zakona i biračkom spisku…

Na dnevnom redu 25 tačaka Skupština Srbije nastavila rad: Poslanici raspravljaju o setu pravosudnih zakona i biračkom spisku (video)

Blic pre 1 sat
Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici postavljaju pitanja

Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici postavljaju pitanja

Newsmax Balkans pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

Poslanici počeli sednicu pitanjima o stanju u prosveti, kulturi, EPS-u

Poslanici počeli sednicu pitanjima o stanju u prosveti, kulturi, EPS-u

RTV pre 14 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

NIN pre 9 minuta
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine

Nastavak dijaloga Beograda i Prištine

Bujanovačke pre 9 minuta
Đilas: Režim neće prezati ni od kakvog nasilja, ono će biti sve veće i veće

Đilas: Režim neće prezati ni od kakvog nasilja, ono će biti sve veće i veće

Glas Šumadije pre 19 minuta
Milić nakon prozivki niškog SNS-a: “Ko je Oskar iz skaj prepiske?“

Milić nakon prozivki niškog SNS-a: “Ko je Oskar iz skaj prepiske?“

Naissus info pre 13 minuta