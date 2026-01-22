Nastavljena sednica Skupštine: Poslanici postavljaju pitanja ministrima, nakon toga rasprava o 174 amandmana na Mrdićeve zakone…

Poslanici Narodne Skupštine nastavili su nešto posle 10 časova sednicu na čijem dnevnom redu se nalazi 25 tačaka, među kojima i pet pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Poslanici su tokom jučerašnje sednice nešto posle 12 časove završili načelni pretres tačaka dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima, koja će se nastaviti tokom današnje sednice. Na izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama podneto je ukupno 174