Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Ispred Skupštine Srbije oko 20 časova građani su se okupili na poziv Beogradskih zborova kako bi iskazali podršku profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut i studentima koje su večeras iz fakulteta izbacili pripadnici policije.

Protest protiče mirno, građani koji su i dalje na protestu nalaze se ispred ograde kod Pionirskog parka, dok okupljeni u parku puštaju muziku. Broj građana ispred Skupštine Srbije u Beogradu znatno je smanjen i saobraćaj je ponovno uspostavljen na Trgu Nikole Pašića. Preostali građani nalaze se pored ograde Pionirskog parka, koju obezbeđuje kordon policije u opremi za razbijanje demostracija. Građani su se večeras okupili i u Nišu, Kragujevcu i Valjevu i protesti u