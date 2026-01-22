Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen…

Ispred Skupštine Srbije oko 20 časova građani su se okupili na poziv Beogradskih zborova kako bi iskazali podršku profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut i studentima koje su večeras iz fakulteta izbacili pripadnici policije.

Protest protiče mirno, građani koji su i dalje na protestu nalaze se ispred ograde kod Pionirskog parka, dok okupljeni u parku puštaju muziku. Broj građana ispred Skupštine Srbije u Beogradu znatno je smanjen i saobraćaj je ponovno uspostavljen na Trgu Nikole Pašića. Preostali građani nalaze se pored ograde Pionirskog parka, koju obezbeđuje kordon policije u opremi za razbijanje demostracija. Građani su se večeras okupili i u Nišu, Kragujevcu i Valjevu i protesti u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Danas pre 1 sat
Beogradski zborovi pozvali na protest večeras ispred Skupštine: Podrška za Novi Sad

Beogradski zborovi pozvali na protest večeras ispred Skupštine: Podrška za Novi Sad

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSkupština SrbijeNovi SadValjevoKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 32 minuta
Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen…

Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Danas pre 1 sat
Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Danas pre 1 sat
Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Radar pre 2 sata