Strani treneri u srpskom fudbalu – prosvetitelji i promašaji: BBC istraživanje

Slika prva: decembar je 2002, vrata terminala aerodroma Nikola Tesla se otvaraju, a desetine bliceva, novinara i navijača uzbuđeno dočekuju slavnog sportistu.

Ne, nije to bio Dejan Bodiroga, koji je u čudu prolazio pored njih, sletevši u tadašnju jugoslovensku prestonicu da primi nagradu za najboljeg sportistu zemlje, kojoj je te godine doneo košarkaški svetski tron u Indijanapolisu. Daleko niži i blještavijeg osmeha, izašao je Lotar Mateus, legenda nemačkog i svetskog fudbala, koji je u Beograd sleteo drugim poslom. Stigao je da preuzme Partizan i postane prvi strani trener u srpskom fudbalu u 21. veku, a odatle će