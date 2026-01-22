U toku protest ispred Skupštine: Vršiti pritisak uvek i konstantno

Ispred Skupštine Srbije građani su se okupili na poziv Beogradskih zborova kako bi iskazali podršku profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut i studentima koje su večeras iz fakulteta izbacili pripadnici policije Jedan od predstavnika Zbora Stari grad za N1 rekao je da je nedopustivo da se univerzitetski profesori plaše da li će da dobiju otkaz zbog svojih stavova. „Došli smo ispred Skupštine jer je to institucija na koju treba vršiti pritisak uvek