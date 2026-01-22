U toku protest ispred Skupštine: Vršiti pritisak uvek i konstantno

Danas pre 4 sati  |  Danas Online
U toku protest ispred Skupštine: Vršiti pritisak uvek i konstantno
Ispred Skupštine Srbije građani su se okupili na poziv Beogradskih zborova kako bi iskazali podršku profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut i studentima koje su večeras iz fakulteta izbacili pripadnici policije Jedan od predstavnika Zbora Stari grad za N1 rekao je da je nedopustivo da se univerzitetski profesori plaše da li će da dobiju otkaz zbog svojih stavova. „Došli smo ispred Skupštine jer je to institucija na koju treba vršiti pritisak uvek
Beogradski zborovi pozvali na protest večeras ispred Skupštine: Podrška za Novi Sad

Danas pre 4 sati
I Kragujevački studenti organizuju skup podrške profesorki Jeleni Kleut

Danas pre 6 sati
Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Radar pre 30 minuta
Sve je manje sudija i tužilaca spremno za prostituisanje

Radar pre 30 minuta
Lustracija po deseti put među Srbima

Radar pre 30 minuta
Južne vesti: Jalovina se ulila u Jablanicu, reka dobila boju cementa

Danas pre 1 sat
Andrea nudi 2.200 evra, smeštaj i hranu, a niko neće da radi: Kada čujete šta se dešava u restoranu, bićete u šoku

Blic pre 1 sat