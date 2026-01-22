Veljko Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta: Intervencija policije bila je silovita, gurali su me i tukli po glavi i telu

Veljko Jovanović, redovni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu juče je prilikom intervencije policije na ovom fakultetu dobio nekoliko udaraca u glavu i telo.

Kako kaže da Danas, osećanja dan posle su pomešana; praznina, bes, očaj, nesloboda i uznemirenosti zbog „besmislenosti jučerašnjeg postupka poslovodstva fakulteta, na čiji poziv je policija posle nekoliko meseci ponovo ušla u zgradu i grubom intervencijom iz nje izbacila studente i profesore“. – Otkada su studenti proglasili blokadu, o upadu policije se dosta pričalo. Oko 11 časova smo saznali da je koleginici Kleut uručeno rešenje o prestanku radnog odnosa. S