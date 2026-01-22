(VIDEO) Nakon sastanka sa Trampom, Zelenski se obratio u Davosu, kritikovao Evropu: „Svi su skrenuli pažnju na Grenland“

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nalazi se u Davosu gde je imao sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom koji je trajao sat vremena, prenosi CNN.

Zelenski je u govoru pred svetskim liderima u Davosu kazao da svaka godina donosi nove izazove Evropi, odvlačeći pažnju od drugih problema. „Svi su skrenuli pažnju na Grenland, i jasno je da većina lidera jednostavno nije sigurna šta da uradi po tom pitanju. I izgleda da svi samo čekaju da Amerika ohladi po ovom pitanju, nadajući se da će proći. Ali šta ako se to ne dogodi? Šta onda?“ Zelenski jr kratko pomenuo i Iran, rekavši da se o protestima u Iranu „toliko