Otopljenje dolazi, biće čak 12 stepeni, ali stiže i problem! Evo koja će nas nevolja baš mučiti za vikend

Tokom vikenda u Srbiju će nastaviti da pristiže topla vazdušna masa, zbog čega će se zadržati relativno blago vreme.

Dnevne temperature će dostići i do 12 stepeni, dok će i jutra ostati u plusu. Istovremeno, očekuje se uticaj ciklona sa Jadrana i centralnog Mediterana, što će doneti više oblačnosti. U većem delu zemlje zadržaće se suvo vreme, ali se lokalno očekuje i povremena kiša. Ipak, najveća opasnost tokom vikenda neće biti padavine, već vetar. Zbog veoma izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, prognozira se izuzetno vetrovito vreme. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar,