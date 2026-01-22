Penjaroja ima recept kako da se pobedi Hapoel Tel Aviv

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja izjavio je u Minhenu da crno-beli na predstojećem meču 2.kolu Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva moraju da igraju timski i sa znatno manje oscilacija.

Inače, taj meč je zakazan za petak (20.30 Tv Arena Premimium 2). "Očekuje nas još jedan težak duel protiv ekipe koja se trenutno nalazi u samom vrhu Evrolige. Biće važno da ostvarimo još jednu pobedu u Minhenu, ali za to ćemo morati da igramo sa znatno manje oscilacija u odnosu na pojedine prethodne utakmice. Verujem da nas očekuje drugačiji meč u poređenju sa onim protiv Bajerna, zbog čega moramo biti maksimalno spremni. Ukoliko budemo igrali timski i ostanemo