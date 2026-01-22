Penjaroja ima recept kako da se pobedi Hapoel Tel Aviv

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Penjaroja ima recept kako da se pobedi Hapoel Tel Aviv

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja izjavio je u Minhenu da crno-beli na predstojećem meču 2.kolu Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva moraju da igraju timski i sa znatno manje oscilacija.

Inače, taj meč je zakazan za petak (20.30 Tv Arena Premimium 2). "Očekuje nas još jedan težak duel protiv ekipe koja se trenutno nalazi u samom vrhu Evrolige. Biće važno da ostvarimo još jednu pobedu u Minhenu, ali za to ćemo morati da igramo sa znatno manje oscilacija u odnosu na pojedine prethodne utakmice. Verujem da nas očekuje drugačiji meč u poređenju sa onim protiv Bajerna, zbog čega moramo biti maksimalno spremni. Ukoliko budemo igrali timski i ostanemo
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Nova procena - Evo koje će još utakmice Partizan igrati bez Karlika Džonsa u Evroligi!

Nova procena - Evo koje će još utakmice Partizan igrati bez Karlika Džonsa u Evroligi!

Sportske.net pre 1 sat
Partizan u Minhenu dočekuje najbolji tim Evrolige, Penjaroja i Lakić se oglasili pred veliki izazov

Partizan u Minhenu dočekuje najbolji tim Evrolige, Penjaroja i Lakić se oglasili pred veliki izazov

Nova pre 2 sata
Poznato ko sudi Partizanu i Zvezdi

Poznato ko sudi Partizanu i Zvezdi

B92 pre 2 sata
Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

Danas pre 3 sata
Arijan Lakić jasan: „Moramo imati fokus 40 minuta!“

Arijan Lakić jasan: „Moramo imati fokus 40 minuta!“

Hot sport pre 3 sata
Bruno Fernando pred Hapoel: „Očekivanja su velika!“

Bruno Fernando pred Hapoel: „Očekivanja su velika!“

Hot sport pre 3 sata
Nazire se Džonsov povratak: Karlik na parketu posle Kupa Radivoja Koraća?

Nazire se Džonsov povratak: Karlik na parketu posle Kupa Radivoja Koraća?

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaTel AvivMinhenkk partizan

Sport, najnovije vesti »

Legendarni vaterpolista za Danas uoči polufinala sa Italijom: Od svih velikana Srbija ima najmanju protekciju kod sudija…

Legendarni vaterpolista za Danas uoči polufinala sa Italijom: Od svih velikana Srbija ima najmanju protekciju kod sudija, pritisak može samo da pomogne

Danas pre 44 minuta
Bivši trener crveno-belih došao na meč sa Malme – Crvena zvezda (FOTO)

Bivši trener crveno-belih došao na meč sa Malme – Crvena zvezda (FOTO)

Danas pre 19 minuta
Zvezda u Malmeu nastavlja put ka drugoj fazi Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

Zvezda u Malmeu nastavlja put ka drugoj fazi Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

RTS pre 59 minuta
Zvezda gostuje u Malmeu, Stanković odredio sastav

Zvezda gostuje u Malmeu, Stanković odredio sastav

RTV pre 29 minuta
Emotivni Kazemiro najavio rastanak: "Biću uz Junajted do smrti"

Emotivni Kazemiro najavio rastanak: "Biću uz Junajted do smrti"

Sportske.net pre 4 minuta