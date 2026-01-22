Rgz objavio podatke: Za upis bespravnih objekata stigle 859.093 prijave

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Tanjug
Rgz objavio podatke: Za upis bespravnih objekata stigle 859.093 prijave

Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome", stigle su 859.093 prijave građana.

Iz RGZ su naveli da je poslednji presek rađen 20. januara u 19 časova. Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara. Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.
svoj na svome

Maja Kovačević: Režim je u strahu od akademske zajednice, upečatljiv je primer Jelene Kleut

Maja Kovačević: Režim je u strahu od akademske zajednice, upečatljiv je primer Jelene Kleut

N1 Info pre 37 minuta
Hoće li i danas kordoni osigurati normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu?

Hoće li i danas kordoni osigurati normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu?

Mašina pre 32 minuta
Jutro posle intervencije na Filozofskom u Novom Sadu: Policija u kampusu, u zgradi predavanja

Jutro posle intervencije na Filozofskom u Novom Sadu: Policija u kampusu, u zgradi predavanja

N1 Info pre 7 minuta
Slobodni univerzitet u Nišu: Sporni rezultati konkursa za poziciju na Medicinskom fakultetu

Slobodni univerzitet u Nišu: Sporni rezultati konkursa za poziciju na Medicinskom fakultetu

N1 Info pre 12 minuta