Rgz objavio podatke: Za upis bespravnih objekata stigle 859.093 prijave

Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome", stigle su 859.093 prijave građana.

Iz RGZ su naveli da je poslednji presek rađen 20. januara u 19 časova. Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara. Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.