Studenti novosadskog Univerziteta stupaju u bojkot nastave

Studenti Univerziteta u Novom Sadu odlučili su danas na plenumu da stupe u bojkot nastave na svim novosadskim fakultetima.

U 17 časova će se ispred Filozofskog fakulteta održati protest, najavili su studenti. Novosadski studenti održali su plenum nakon jučerašnje policijske brutalnosti nad studentima i profesorima Filozofskog fakulteta. "Nama je u interesu da polažemo ispite i završavamo fakultete, ali ne po svaku cenu i mi zato ponovo stajemo. Mi znamo da njima ništa ne znači godinu dana naše blokade i u tom smislu ta blokada ta blokada nije ideja ili cilj ka kome idemo, nego je ideja