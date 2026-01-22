Arijan Lakić jasan: „Moramo imati fokus 40 minuta!“

Hot sport pre 35 minuta
Arijan Lakić jasan: „Moramo imati fokus 40 minuta!“

Ozbiljan ispit je pred njima! Partizan narednu utakmicu u okviru Evrolige igra protiv Hapoela u Minhenu.

Odluka da se tamo odigra meč je zbog zauzetosti Beogradske arene, ali i činjenice da u Minhenu živi veliki broj naših ljudi. Jedan od miljenika Grobara, Arijan Lakić poziva na fokus. „Pripremili se za utakmicu, srećni smo posle pobede nad Bajernom, stvarno treba da budemo spremni za Hpaoel. Odlična su ekipa, igraju 40 minuta kvalitetno, timski, tako da moramo da imamo fokus kao na prošloj utakmici, da guramo tako svaku utakmicu, da ne padamo jer oni mogu da
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

Danas pre 21 minuta
Bruno Fernando pred Hapoel: „Očekivanja su velika!“

Bruno Fernando pred Hapoel: „Očekivanja su velika!“

Hot sport pre 5 minuta
Nazire se Džonsov povratak: Karlik na parketu posle Kupa Radivoja Koraća?

Nazire se Džonsov povratak: Karlik na parketu posle Kupa Radivoja Koraća?

Euronews pre 55 minuta
"Oporavio se od problema sa virusom": Penjaroja doneo lepe vesti za Partizan pred Hapoel

"Oporavio se od problema sa virusom": Penjaroja doneo lepe vesti za Partizan pred Hapoel

Mondo pre 30 minuta
Lakić i Fernando puni samopuzdanje čekaju okršaj sa liderom Evrolige

Lakić i Fernando puni samopuzdanje čekaju okršaj sa liderom Evrolige

Sportske.net pre 20 minuta
Penjaroja: Moramo da igramo timski i sa manje oscilacija protiv Hapoela

Penjaroja: Moramo da igramo timski i sa manje oscilacija protiv Hapoela

RTS pre 20 minuta
Penjaroja pred duel Evrolige: "Moramo da igramo timski i sa manje oscilacija na meču protiv Hapoela"

Penjaroja pred duel Evrolige: "Moramo da igramo timski i sa manje oscilacija na meču protiv Hapoela"

Dnevnik pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanGrobariBeogradska ArenaEvroligaMinhenArijan Lakić

Sport, najnovije vesti »

Biološki fenomen Đoković: Može li Nole do 25. grend slem titule?

Biološki fenomen Đoković: Može li Nole do 25. grend slem titule?

Vreme pre 10 minuta
Obradović: "Virtus svima pravi probleme"

Obradović: "Virtus svima pravi probleme"

Sportske.net pre 20 minuta
Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

Danas pre 21 minuta
Partizan se vraća iz Turske bez generalne probe, otkazan i meč protiv Gangvona

Partizan se vraća iz Turske bez generalne probe, otkazan i meč protiv Gangvona

RTS pre 15 minuta
Arijan Lakić jasan: „Moramo imati fokus 40 minuta!“

Arijan Lakić jasan: „Moramo imati fokus 40 minuta!“

Hot sport pre 35 minuta