Arijan Lakić jasan: „Moramo imati fokus 40 minuta!“

Ozbiljan ispit je pred njima! Partizan narednu utakmicu u okviru Evrolige igra protiv Hapoela u Minhenu.

Odluka da se tamo odigra meč je zbog zauzetosti Beogradske arene, ali i činjenice da u Minhenu živi veliki broj naših ljudi. Jedan od miljenika Grobara, Arijan Lakić poziva na fokus. „Pripremili se za utakmicu, srećni smo posle pobede nad Bajernom, stvarno treba da budemo spremni za Hpaoel. Odlična su ekipa, igraju 40 minuta kvalitetno, timski, tako da moramo da imamo fokus kao na prošloj utakmici, da guramo tako svaku utakmicu, da ne padamo jer oni mogu da