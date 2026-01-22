„Poginuli smo jedan za drugog“: Kostov se zahvalio Stankoviću, pa dao obećanje navijačima!

Idu po titulu! Strelac jedinog gola u trijumfu Crvene zvezde nad Malmeom, Vasilije Kostov, nije krio emocije posle velike pobede crveno-belih u Švedskoj. „Osećam se neverovatno, postigao sam drugi gol u Evropi.

Vredno sam radio na pripremama da bih se dokazao svom šefu i ovo je dokazalo da sam dobro radio“, rekao je Kostov za TV Arena sport. Mladi fudbaler istakao je i značaj poverenja koje je dobio od trenera Dejana Stankovića, naglašavajući da je timsko jedinstvo bilo ključ uspeha. „Hvala Stankoviću što mi je dao poverenje, dao mi je savet, da se opustim i igram kao na treningu. Tako sam i uradio. Došli smo ovde samouvereno da pobedimo utakmicu. Bili smo kompaktni i svi