„Poginuli smo jedan za drugog“: Kostov se zahvalio Stankoviću, pa dao obećanje navijačima!

„Poginuli smo jedan za drugog“: Kostov se zahvalio Stankoviću, pa dao obećanje navijačima!

Idu po titulu! Strelac jedinog gola u trijumfu Crvene zvezde nad Malmeom, Vasilije Kostov, nije krio emocije posle velike pobede crveno-belih u Švedskoj. „Osećam se neverovatno, postigao sam drugi gol u Evropi.

Vredno sam radio na pripremama da bih se dokazao svom šefu i ovo je dokazalo da sam dobro radio“, rekao je Kostov za TV Arena sport. Mladi fudbaler istakao je i značaj poverenja koje je dobio od trenera Dejana Stankovića, naglašavajući da je timsko jedinstvo bilo ključ uspeha. „Hvala Stankoviću što mi je dao poverenje, dao mi je savet, da se opustim i igram kao na treningu. Tako sam i uradio. Došli smo ovde samouvereno da pobedimo utakmicu. Bili smo kompaktni i svi
Stanković ponosan na svoje momke: Morali smo svaki duel krvavo da dobijemo!

Stanković nije zaboravio Milojevića: „Napravio je veliki posao“

Stanković o suzama i flašici: Nisam je bacio na tribinu

Veljković otkrio razliku između Stankovića i Milojevića VIDEO

Zvezda overila evropsko proleće; Stanković: "To prepisujem Milojeviću" VIDEO

Stanković za RTS: Nemam zamerki, prezadovoljan sam

Rade Krunić: ''Osećali smo da ne možemo nikada da primimo gol''

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaŠvedskaMalme

Šta je sve Zvezda dobila za sebe, a šta za srpski fudbal pobedom u Malmeu?

Crna Gora goleadom do trijumfa i 7. mesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu

Dejan Stanković: „Pobedu pripisujem i Vladanu Milojeviću koji je spremio teren da Zvezda može da ide napred u Evropi“

Selektor Srbije pred bitke za medalje: Nismo znali šta možemo da očekujemo

Zvezda izborila plasman u nokaut fazu Lige Evrope

