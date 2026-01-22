Latinović: Ne postoje stvarni razlozi zbog kojih se i u postojećem pravnom okviru ne bi moglo naći rešenje za Grenland (VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Latinović: Ne postoje stvarni razlozi zbog kojih se i u postojećem pravnom okviru ne bi moglo naći rešenje za Grenland (VIDEO)…

Američki predsednik Donald Tramp juče je prvi put u Davosu izjavio da Sjedinjene Američke Države neće koristiti vojnu silu kako bi zauzele Grenland. Ova izjava može dovesti do privremenog smirivanja, ali njegova ponuda za kupovinu Grenlanda ostaje, rekla je Branka Latinović, ambasadorka u penziji, u emisiji "Svet i mi" na Insajder televiziji.

Ipak, prema rečima sagovornice Insajdera, pitanje Grenlanda je rešeno još 1916. godine sporazumom između SAD i Danske, kada je učinjeno razgraničenje, odnosno kada su Sjedinjene Američke Države priznale punu političku i ekonomsku vlast Danske i kupile Devičanska ostrva. Dodaje da je potrebno sesti iza zatvorenih vrata i to pitanje ispregovarati, ukoliko je moguće, i rešiti tako da budu zadovoljni interesi SAD. "Sadašnji sporazum između Danske i SAD ne sprečava SAD
