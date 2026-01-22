Protest večeras i u Vranju zbog događaja na novosadskom Filozofskom

Zbor građana Vranja poziva na skup podrške profesorki Jeleni Kleut, kao i studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, večeras od 18 sati.

Okupljanje je kod „Mapice.“ Iz vranjskog Zbora građana smatraju da je reč o još jednom slučaju pritisaka i represije nad profesorima i studentima i poručuju da ćutanje nije opcija, a da je solidarnost obaveza. Hitan skup podrške profesorki Kleut, koja je ostala bez posla, kao i studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji su uz intervenciju policije izbačeni sa fakulteta – navode iz Zbora. Dodaju da to nije samo napad na pojedince, već “udar na pravo na