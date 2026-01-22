"Mislim da sam zaslužio pivo" Heroj dana - Sten Vavrinka! Švajcarac posle četiri i po sata srušio 19 godina mlađeg rivala, pa napravio šou! (video)
Kurir pre 58 minuta
Sten Vavrinka (40) je apsolutni heroj drugog kola Australijan opena.
Veteran iz Švajcarske izborio je plasman u treću rundu, pošto je posle četiri i po sata lavovske borbe eliminisao Francuza Artura Geu rezultatom 3:2 (4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6). Iskusni as, koji je pred start turnira objavio da će mu ovo biti poslednji nastup na popularnom Ozi openu, neverovatnom energijom i borbenošću u 41. godini života oduševio je publiku u Melburnu. "Dobro sam se zabavio, dali ste mi veliku energiju. Nisam više mlad, potrebna mi je ta energija",