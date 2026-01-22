"Nisam ja deo modne istorije" Sten Vavrinka hvalio Novaka, pa progovorio o modi

“Sten D Men” Vavrinka je “neuništiv” čak i kad se u 40. godini oprašta od tenisa, a najveća potvrda za to je pobeda u meču koji je trajao 4 i po sata protiv Francuza Gee – posle taj-brejka petog seta (4–6, 6–3, 3–6, 7–5, 7–6) “Blai je to teška borba.

Kada dobiješ peti set sa 7–6, uvek odluči nekoliko poena tamo-vamo. Zadovoljan sam kako se završilo. Naravno, bilo je važno ostati pozitivan tokom meča. Atmosfera i podrška bili su neverovatni i zaista mi pomogli da opstanem kroz tih četiri i više sati na terenu”, ističe olimpijski šampion i vlasnik 3 Grend Slem titule sa tri različita turnira. " “Grend slemovi su mi uvek više odgovarali kao format takmičenja. Imam više vremena da nametnem svoju igru, da pronađem