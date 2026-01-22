Španske mašinovođe pozvale na štrajk! Traže garancije, traže bezbednost - evo kako će izgledati sve

Kurir pre 2 minuta  |  Beta)
Najveći španski sindikat mašinovođa pozvao je danas na štrajk širom zemlje kako bi tražio garancije za bezbednost ove profesije, nakon dve smrtonosne železničke nesreće.

U sudaru dva voza na jugu Španije poginulo je najmanje 42 ljudi, a jutros je stradao mašinovođa u iskliznuću voza iz šina kod Barselone. Putnički voz je iskliznuo nakon što je zaštitni zid pao na prugu tokom jakih kiša u blizini Barselone, i četiri putnika su teško povređena. Dogodilo se i treće iskliznuće kod Barselone, ali niko nije povređen, nakon što je stena pala na prugu tokom iste oluje, saopštio je železnički operater Adif. "Zahtevaćemo krivičnu odgovornost
