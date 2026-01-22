Teniser srpskog porekla sparingovao sa Novakom! Pogledajte kako je izgledao Đokovićev trening pred meč trećeg kola na Australijan openu! foto

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović Pavle Marinkov - devetnaestogodišnji australijski teniser srpskog porekla koji je trenutno rangiran na 560 mestu ATP liste - danas je imao tu tenisku čast da danas “zagreje” desetostrukog osvajača Australijan Opena Novaka Đokovića na terenu broj 16.

Poražen u prvom kolu kvalifikacija od još jednog “Ozijevca” Mekkejba – igrača koji je takođe trenirao sa “najvećim svih vremena” te neslavne 2022. godine “kovidgejta” kada je nevakcinisani Novak proteran iz Australije – Marinkov je odlično odradio posao po zahtevima “tima Đoković”. Po svemu sudeći, ova saradnja će biti nastavljena i posle meča protiv kvalifikanta Maestrelija – koji je prošle godine u finalu Čelendžera pobedio “tenisko čudo iz Monaka” Valentina