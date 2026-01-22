Tramp počeo od Srbije, njegov zet pokazao "novu gazu"! Ovo je generalni plan, "divno parče zemlje" kao iz naučnofantastičnih filmova "Oni ovo grade za 3 godine"

Od najnovijeg Hronološki Sastanak Trampa sa Zelenskim trajao je sat vremena.

Skaj njuz prenosi da se Tramp se pojavio pred kamerama nakon sastanka i kazao da su razgovori s ukrajinskim predsednikom bili "dobri". Tramp je upitan da li postoji šansa za postizanje dogovora danas. - Moraćemo da vidimo šta će se desiti. Sastajemo se sa Rusijom, to će se održati sutra i sastaćemo se sa predsednikom Putinom. Imao sam veoma dobar sastanak sa predsednikom Zelenskim, svi žele da se rat završi - kazao je predsednik SAD. Ukrajinsko predsedništvo je