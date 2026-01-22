Policija upala na Filozofski fakultet, studenti nasilno isterani iz zgrade (VIDEO)

Policija je juče, po pozivu dekana Milivoja Alanovića, ušla na Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Nakon nasilne intervencije profesori i studenti isterani su iz zgrade. Studenti su ponovo blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu, zbog otkaza koji je uručen profesorki Jeleni Kleut. Oni traže da Kleut bude vraćena na posao. “Ovaj fakultet nije sposoban za nastavu bez Jelene Kleut. Ne idemo nigde dok profesorka Kleut ne bude vraćena na predavanja i ovu ustanovu”, poručili su studenti zamolivši okupljene da ostanu što duže u zgradi fakulteta. 18.30 – “Nećemo