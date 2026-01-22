Policija upala na Filozofski fakultet, studenti nasilno isterani iz zgrade (VIDEO)

Luftika pre 42 minuta
Policija upala na Filozofski fakultet, studenti nasilno isterani iz zgrade (VIDEO)

Policija je juče, po pozivu dekana Milivoja Alanovića, ušla na Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Nakon nasilne intervencije profesori i studenti isterani su iz zgrade. Studenti su ponovo blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu, zbog otkaza koji je uručen profesorki Jeleni Kleut. Oni traže da Kleut bude vraćena na posao. “Ovaj fakultet nije sposoban za nastavu bez Jelene Kleut. Ne idemo nigde dok profesorka Kleut ne bude vraćena na predavanja i ovu ustanovu”, poručili su studenti zamolivši okupljene da ostanu što duže u zgradi fakulteta. 18.30 – “Nećemo
Jutro posle intervencije na Filozofskom u Novom Sadu: Policija u kampusu, u zgradi predavanja

N1 Info pre 7 minuta
Hoće li i danas kordoni osigurati normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu?

Mašina pre 32 minuta
Poruka studenta za dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: „Više nije kontroverzan, sad je ozloglašen u celoj Srbiji“ VIDEO…

Nova pre 47 minuta
U Vranju skup podrške profesorki Kleut i studentima

Bujanovačke pre 32 minuta
Policija i danas u novosadskom kampusu, predavanja u zgradi Filozofskog fakulteta

Nedeljnik pre 2 minuta
Beograd, Niš, Kragujevac, Valjevo: Talas podrške studentima sa Filozofskog

Luftika pre 2 minuta
"Nećemo da popuštamo": Poruka studenta dekanu Filozofskog fakulteta u NS

Pravda pre 22 minuta
Maja Kovačević: Režim je u strahu od akademske zajednice, upečatljiv je primer Jelene Kleut

N1 Info pre 37 minuta
Jutro posle intervencije na Filozofskom u Novom Sadu: Policija u kampusu, u zgradi predavanja

N1 Info pre 7 minuta
Hoće li i danas kordoni osigurati normalno funkcionisanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu?

Mašina pre 32 minuta
RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo 859.093 prijava

Insajder pre 37 minuta
Slobodni univerzitet u Nišu: Sporni rezultati konkursa za poziciju na Medicinskom fakultetu

N1 Info pre 12 minuta