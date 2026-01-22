Studenti pozvali građane ispred Filozofskog fakulteta u 17h: Ili mi ili policija

Luftika pre 50 minuta
Studenti pozvali građane ispred Filozofskog fakulteta u 17h: Ili mi ili policija

Studenti Univerziteta u Novom Sadu odlučili su na plenumu da stupe u bojkot nastave na svim novosadskim fakultetima.

Oni su održali plenum na Poljoprivrednom fakultetu, nakon jučerašnje policijske brutalnosti nad studentima i profesorima Filozofskog fakulteta. Tri zahteva Izneli su tri zahteva: da rektor UNS-a Dejan Madić i dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović podnesu ostavke ili budu smenjeni, kao i da profesorka Jelena Kleut bude vraćena na fakultet. Nakon plenuma, oni su ušli na Filozofski fakultet gde prave buku i obilaze učionice da provere da li se nastava održava.
Vučić: Policija na pristojan način obavila posao u Novom Sadu, protiv Kleut glasali profesori - uglavnom blokaderi

N1 Info pre 55 minuta
Nema Jelene, nema nastave: Plenum studenata Univerziteta u Novom Sadu doneo odluku o ulasku u bojkot nastave

Insajder pre 56 minuta
Studenti novosadskog univerziteta proglasili bojkot nastave

Beta pre 41 minuta
Da li se spremaju nove blokade fakulteta posle policijskog nasilja na Filozofskom? Studenti za Nova.rs otkrivaju šta su im naredni koraci

Nova pre 55 minuta
Uvod u nove blokade fakulteta: Bojkot nastave na Univerzitetu u Novom Sadu

Vreme pre 10 minuta
"Policija je na pristojan način obavila svoj posao u Novom Sadu"

Pravda pre 36 minuta
Nasilje je kad posle godinu maltretiranja ponovo hoće da zatvaraju fakultete: Vučić o dešavanjima na Filozofskom

Danas pre 56 minuta
Vučić: Policija na pristojan način obavila posao u Novom Sadu, protiv Kleut glasali profesori - uglavnom blokaderi

N1 Info pre 55 minuta
"Izmene zakona skandalozne": Poslanici o dolasku evroparlamentaraca, požaru u Specijalnom sudu...

N1 Info pre 55 minuta
Nema Jelene, nema nastave: Plenum studenata Univerziteta u Novom Sadu doneo odluku o ulasku u bojkot nastave

Insajder pre 56 minuta
BLOG UŽIVO: Nastavljena vanredna sednica Skupštine, poslanici raspravljaju o pravosuđu i poseti Tonina Picule

Insajder pre 20 minuta
SSP o izboru Petrova: Ustavni sud pretvoren u još jednu ekspozituru režima

N1 Info pre 50 minuta