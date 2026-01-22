Studenti pozvali građane ispred Filozofskog fakulteta u 17h: Ili mi ili policija

Studenti Univerziteta u Novom Sadu odlučili su na plenumu da stupe u bojkot nastave na svim novosadskim fakultetima.

Oni su održali plenum na Poljoprivrednom fakultetu, nakon jučerašnje policijske brutalnosti nad studentima i profesorima Filozofskog fakulteta. Tri zahteva Izneli su tri zahteva: da rektor UNS-a Dejan Madić i dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović podnesu ostavke ili budu smenjeni, kao i da profesorka Jelena Kleut bude vraćena na fakultet. Nakon plenuma, oni su ušli na Filozofski fakultet gde prave buku i obilaze učionice da provere da li se nastava održava.