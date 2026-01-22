U Nišu uhapšen lopov garderobe i bojlera

Medijska kutija pre 1 sat  |  m.k.
U Nišu uhapšen lopov garderobe i bojlera
Mladić A. A. (27) uhapšen je u Nišu zbog sumnje da je počinio krivično delo teške krađe. -Pripadnici policije u Nišu rasvetlili su dve teške krađe i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv A. A. iz iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio ova krivična dela-saopštila je Policijska uprava u Nišu. On se sumnjiči da je, početkom januara, provalio u jednu porodičnu kuću i ukrao tri kofera sa garderobom, kao i da je provalio u jedan
Otvori na medijskakutija.rs

Povezane vesti »

Uhapšen otac osumnjičen za zlostavljanje maloletnog lica: Troje dece primoravao da prose u Smederevu

Uhapšen otac osumnjičen za zlostavljanje maloletnog lica: Troje dece primoravao da prose u Smederevu

Euronews pre 1 sat
Krivična prijava Nišliji zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskih materijala

Krivična prijava Nišliji zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskih materijala

Južne vesti pre 3 sata
Uhapšen lopov iz Niša, počinio seriju pljački: Šteta veća od 260.000 dinara

Uhapšen lopov iz Niša, počinio seriju pljački: Šteta veća od 260.000 dinara

Nova pre 3 sata
Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Naissus info pre 3 sata
Uhapšen zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Uhapšen zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Rešetka pre 3 sata
Uhapšen osumnjičeni da je provalio u jednu kuću i ukrao stvari vrednosti 260.000 RSD

Uhapšen osumnjičeni da je provalio u jednu kuću i ukrao stvari vrednosti 260.000 RSD

Euronews pre 3 sata
Provalio sugrađaninu u kuću i ukrao kofere sa garderobom: Nišlija se ni tu nije zaustavio, policija ga brzo raskrinkala!

Provalio sugrađaninu u kuću i ukrao kofere sa garderobom: Nišlija se ni tu nije zaustavio, policija ga brzo raskrinkala!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvo

Regioni, najnovije vesti »

Svetosavska povelja Topličkoj akademiji i kuršumlijskoj Biblioteci!

Svetosavska povelja Topličkoj akademiji i kuršumlijskoj Biblioteci!

Prokuplje press pre 50 minuta
Osnovi sud izjednačio žrtvu i napadača?!

Osnovi sud izjednačio žrtvu i napadača?!

Jugmedia pre 11 minuta
U Jablaničkom okrugu 163 obolele i tri preminule od zaraznih bolesti prošle godine

U Jablaničkom okrugu 163 obolele i tri preminule od zaraznih bolesti prošle godine

Jugmedia pre 25 minuta
Radnički 1923 se vraća sa priprema u Turskoj: Pobede nad Kišvardom i Nasafom

Radnički 1923 se vraća sa priprema u Turskoj: Pobede nad Kišvardom i Nasafom

RTK pre 56 minuta
Na teritoriji Jablaničkog okruga u prošloj godini 163 osobe obolele od zaraznih bolesti, tri osobe umrle

Na teritoriji Jablaničkog okruga u prošloj godini 163 osobe obolele od zaraznih bolesti, tri osobe umrle

Jug press pre 45 minuta