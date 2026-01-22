U Nišu uhapšen lopov garderobe i bojlera

Mladić A. A. (27) uhapšen je u Nišu zbog sumnje da je počinio krivično delo teške krađe. -Pripadnici policije u Nišu rasvetlili su dve teške krađe i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv A. A. iz iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio ova krivična dela-saopštila je Policijska uprava u Nišu. On se sumnjiči da je, početkom januara, provalio u jednu porodičnu kuću i ukrao tri kofera sa garderobom, kao i da je provalio u jedan