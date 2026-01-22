Đoković pokazao ko je gazda na Australijan openu: Preslišao Italijana i pored sporne odluke organizatora

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
Đoković pokazao ko je gazda na Australijan openu: Preslišao Italijana i pored sporne odluke organizatora

Novak Đoković prošao je u treće kolo Australijan opena.

Bez većih problema savladao je Frančeska Maestrelija u njihovom prvom međusobnom okršaju - 6:3, 6:2, 6:2. Nije bio toliko ubedljiv kao u prvom kolu, po igri, ne po rezultatu. Bilo je malo "štucanja" i grešaka, posebno na početku drugog seta, ali nije to uticalo na ishod. Verovatno je razlog toga što se zbog sporne odluke organizatora meč srpskog asa igrao u dnevnom terminu po lokalnom vremenu, a ne po večernjem kao što je bio slučaj u meču sa Pedrom Martinezom.
